Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»

Агент Боккетти: «Спартак» и Москва всегда будут для Сальваторе домом.

Агент Сальваторе Боккетти оценил вероятность того, что экс-защитник «Спартака » возглавит красно-белых.

— Готов ли Боккетти возглавить «Спартак»?

— Сальваторе любит «Спартак», но сейчас у него контракт с командой «Аталанты» U23. Он был чемпионом со «Спартаком», тренировал «Верону» и чудесным образом спас клуб от вылета из Серии А.

У него русская семья, где все говорят на английском, испанском и итальянском языках. А с 2010 года он жил в России: сначала в Казани, а потом и в пригороде Москвы, где до сих пор имеет свой дом. «Спартак» и Москва всегда для него будут домом, — сказал Андреа Д’Амико .