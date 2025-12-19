Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»
Агент Боккетти: «Спартак» и Москва всегда будут для Сальваторе домом.
Агент Сальваторе Боккетти оценил вероятность того, что экс-защитник «Спартака» возглавит красно-белых.
— Готов ли Боккетти возглавить «Спартак»?
— Сальваторе любит «Спартак», но сейчас у него контракт с командой «Аталанты» U23. Он был чемпионом со «Спартаком», тренировал «Верону» и чудесным образом спас клуб от вылета из Серии А.
У него русская семья, где все говорят на английском, испанском и итальянском языках. А с 2010 года он жил в России: сначала в Казани, а потом и в пригороде Москвы, где до сих пор имеет свой дом. «Спартак» и Москва всегда для него будут домом, — сказал Андреа Д’Амико.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
