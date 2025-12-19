Черчесов на вопрос о своих ошибках: «Это называется просчет. Ошибка – это то, что ты повторил, я же философски иногда рассуждаю. Если трех ложек сахара много, но снова насыпал – это ошибка»

Станислав Черчесов: ошибка – это то, что ты повторил, я философски рассуждаю.

Станислав Черчесов объяснил, чем ошибка отличается от просчета.

– Наверняка у вас какие-то мысли возникают, что вот там вы допустили ошибку, стоило сделать по-другому.

– Ошибка – я же немножко философски иногда рассуждаю – это то, что ты повторил. А это называется просчет. Вот я три [ложки] сахара насыпал – сладко. На следующий день опять насыпал три – чего-то сладко, вылил. На следующий день опять три. Ну это что? Вот это ошибка, если видишь, что три – много, но опять насыпал. Я условно говорю.

Если что-то сделал, надо проанализировать, поменять. Вот последний матч: мы вышли, пятая минута – я уже понял, что что-то не то делаем. Не то просчитали. Поменяли – вырвали победу. Не поменял бы, не признал бы свой недочет... – сказал главный тренер «Ахмата ».