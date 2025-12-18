«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти

Бышовец назвал Сафонова «вторым Яшиным».

Бывший футболист сборной СССР и экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил Матвея Сафонова со Львом Яшиным.

Вратарь «ПСЖ » отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд .

«Сафонов был психологически готов брать пенальти. Во-вторых, у него развито интуитивное понимание, куда будет наноситься удар. Он прочитал все разбеги бьющих. Футболисты «Фламенго» были обречены.

Но это настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра Сафонова. Радует исключительность этого момента, такого никогда не случалось. Приятно, что это достижение принадлежит российскому голкиперу.

Думаю, его можно назвать вторым Яшиным. Хотя в 62-м году у Льва Ивановича на чемпионате мира игра не заладилась. Но не будем об этом. Все его помнят как великого вратаря.

Достижение Сафонова делает честь российской вратарской школе. Повторить достижение Сафонова будет сложно. Очень достойный пример, чтобы ребята стремились к такому уровню.

Сейчас его можно назвать самым талантливым российским вратарем. Это все началось еще с «Краснодара ». Сейчас он его продолжает развивать», – сказал Бышовец.

Напомним, что Яшин, игравший за московское «Динамо » и сборную СССР , – единственный голкипер в истории футбола, получивший «Золотой мяч».

Почему нас так тронул героизм Сафонова