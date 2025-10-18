  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Россия поднялась в рейтинге ФИФА, 1-й гол Овечкина в сезоне, «Матч ТВ» покажет класико в записи, хлопоты с Ямалем, Сперцяна исключили из «Джентльмена года», протесты в Ла Лиге и другие новости
2

Россия поднялась в рейтинге ФИФА, 1-й гол Овечкина в сезоне, «Матч ТВ» покажет класико в записи, хлопоты с Ямалем, Сперцяна исключили из «Джентльмена года», протесты в Ла Лиге и другие новости

1. Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА – на 30-е место. Такими темпами и до топ-5 недалеко.

2. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Реал» – «Барселона» в записи. Прямой эфир отдадут «Зениту» и «Динамо», а класико можно будет глянуть бесплатно на сайте «Матча» и на «Футбол 2». Александр Тащин объяснил решение заботой о тех, кто собрался на игру в Петербурге.

3. «Барселона» обеспокоена образом жизни Ямаля, клубу не нравится что происходит с игроком в последние месяцы. Более того, Флик якобы хотел оставить Ламина в запасе с «ПСЖ» из-за опоздания, однако этот инсайд тренер «Барсы» опроверг и назвал чушью. Также пишут, что Ямаль перестанет раздавать автографы из-за бизнес-сделки.

4. Эдуард Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года» после инцидента с Усманом Ндонгом. Остались три финалиста: Мостовой, Агкацев и Агаларов.

5. Протесты в Ла Лиге: игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд не начинали матч из-за проведения игр в США. Ассоциация футболистов Испании заявила, что протесты будут перед всеми матчами тура, их могут останавливать на 20-30 секунд.

6. «ПСЖ» спасся в игре против «Страсбура», уступая 1:3 во втором тайме. Матвей Сафонов вновь провел матч на скамейке запасных.

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» (5:1), Овечкин забил 1-й гол в сезоне (898-й в регулярках, 975-й по сумме регулярок и плей-офф – в этом зачете гонка за Гретцки продолжается), Капризов впервые в сезоне остался без очков. «Сан-Хосе» проиграл «Юте» (3:6), Аскаров пропустил 6 шайб. Все результаты дня – здесь

8. Японская фигуристка Ами Накаи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. В парах также лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

9. В КХЛ ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений, «Спартак» победил «Адмирал» по буллитам. Все результаты дня – здесь.

10. ЭСК РФС поддержала решения главного арбитра матча ЦСКА и «Спартака» Артема Чистякова. Пенальти «Локомотива» в ворота «Динамо» был ошибочным, 11-метровый «Акрона» в ворота «Зенита» – правильным. Удаление Ндонга за агрессию против Сперцяна комиссия также поддержала.

11. Этот сезон РПЛ – пока худший по чистому времени за 5 лет, а ВАР вмешивается чаще, чем в топ-5 лиг Европы. У «Краснодара» наименьшее чистое игровое время – 46:24.

12. Шарль Леклер опроверг слухи об уходе из «Феррари».

13. 53-летний Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

14. Согласно подсчетам Sky Sports, Криштиану Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026 года.

15. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при США «Формулы-1».

Цитаты дня

Талалаев о словах Ташуева про идеи Гвардиолы: «Тоже ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Симеоне – модель для меня»

Радимов о «Зените»: «Шесть подряд чемпионств при Семаке. Критикующим советую посмотреть, что выиграл «Локомотив» – ничего. Количество воспитанников «Зенита» в РПЛ – более 30!»

Ярош о безопасности в России и США: «В Сан-Хосе человек с кухонным ножом вышел мне навстречу. В Москве даже в 3 утра со мной ничего не случится, в Америке пришлось бы оглядываться»

Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»

Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон показал, что он конченное bullshit»

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2152 голоса
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
338 минут назад
«Сити» пятый, но в трех очках от первого места. Поднимутся выше в этом туре? 🔝
сегодня, 03:00Тесты и игры
Агент Батракова о переходе в европейский клуб: «У Алексея не возникнет там проблем, мне кажется. В РПЛ он уже состоялся как игрок»
5сегодня, 02:44
Люксен считает Мбаппе неэгоистичным: «Это большая добродетель для такого хищника. Мы видели, как Килиан отдал пенальти Винисиусу, и он не медлит с передачей, если товарищ лучше расположен»
9вчера, 22:12
«В семье не без Станковича. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек. Выгнать – и все: чемодан, вокзал, Белград». Губерниев о словах Деяна про критику
46вчера, 21:58
Британское правительство разбирается с недопуском фанатов «Маккаби»: «Никто не должен быть лишен возможности посмотреть матч просто из-за того, кто он такой. Делаем все возможное»
49вчера, 21:48
Канчельскис про Англию: «Не знаю, как они выживают, там тяжело. Люди недовольны – все повышается в цене, а зарплаты нет. Раньше было получше»
45вчера, 21:32
Джон Терри: «Произошедшее с Абрамовичем омерзительно. Во время локдауна он помогал службе здравоохранения, открывал стадион для медсестер, давал людям приют. Прекрасный человек»
72вчера, 21:27
Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: «Как выглядит антисемитизм?» Часто – как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему»
26вчера, 21:15
Ассоциация футболистов Испании анонсировала протесты против игры «Барсы» в США перед всеми матчами 9-го тура Ла Лиги – из-за «недостатка прозрачности и последовательности»
21вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Интера» опроверг слухи об интересе к Неймару: «Полная чушь»
5 минут назад
«Пари НН» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
28 минут назад
Мбаппе восстановился от травмы голеностопа, Себальос пропустит матч с «Хетафе» из-за проблем с мышцами
156 минут назад
Первая лига. СКА примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Ротором» в понедельник
сегодня, 03:14
«Проблема Станковича в том, что он умудряется обратить всю любовь против себя. Своими высказываниями, поведением и красными карточками». Радимов о тренере
3сегодня, 02:56
Мусаев о «Краснодаре»: «Галицкий мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе. Стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов»
2сегодня, 01:44
Энрике о 3:3 со «Страсбуром» и трех пропущенных голах за 23 минуты: «Концовка первого тайма была худшей – «ПСЖ» мучился, было тяжело. Во втором мы прибавили в интенсивности и отыгрались»
2сегодня, 01:20
Чемпионат Испании. «Эспаньол» победил «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
3вчера, 20:55
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Униону», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
4вчера, 20:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза – с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фатехом» в субботу
2вчера, 20:00