Россия поднялась в рейтинге ФИФА, 1-й гол Овечкина в сезоне, «Матч ТВ» покажет класико в записи, хлопоты с Ямалем, Сперцяна исключили из «Джентльмена года», протесты в Ла Лиге и другие новости

1. Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА – на 30-е место. Такими темпами и до топ-5 недалеко .

2. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Реал» – «Барселона» в записи . Прямой эфир отдадут «Зениту» и «Динамо», а класико можно будет глянуть бесплатно на сайте «Матча» и на «Футбол 2». Александр Тащин объяснил решение заботой о тех, кто собрался на игру в Петербурге .

3. «Барселона» обеспокоена образом жизни Ямаля , клубу не нравится что происходит с игроком в последние месяцы. Более того, Флик якобы хотел оставить Ламина в запасе с «ПСЖ» из-за опоздания, однако этот инсайд тренер «Барсы» опроверг и назвал чушью . Также пишут, что Ямаль перестанет раздавать автографы из-за бизнес-сделки.

4. Эдуард Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года» после инцидента с Усманом Ндонгом. Остались три финалиста: Мостовой, Агкацев и Агаларов .

5. Протесты в Ла Лиге: игроки «Овьедо» и «Эспаньола» 15 секунд не начинали матч из-за проведения игр в США. Ассоциация футболистов Испании заявила, что протесты будут перед всеми матчами тура , их могут останавливать на 20-30 секунд .

6. «ПСЖ» спасся в игре против «Страсбура» , уступая 1:3 во втором тайме. Матвей Сафонов вновь провел матч на скамейке запасных .

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» (5:1), Овечкин забил 1-й гол в сезоне (898-й в регулярках, 975-й по сумме регулярок и плей-офф – в этом зачете гонка за Гретцки продолжается), Капризов впервые в сезоне остался без очков . «Сан-Хосе» проиграл «Юте» (3:6), Аскаров пропустил 6 шайб . Все результаты дня – здесь .

8. Японская фигуристка Ами Накаи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. В парах также лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

9. В КХЛ ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений, «Спартак» победил «Адмирал» по буллитам. Все результаты дня – здесь .

10. ЭСК РФС поддержала решения главного арбитра матча ЦСКА и «Спартака» Артема Чистякова. Пенальти «Локомотива» в ворота «Динамо» был ошибочным , 11-метровый «Акрона» в ворота «Зенита» – правильным . Удаление Ндонга за агрессию против Сперцяна комиссия также поддержала .

11. Этот сезон РПЛ – пока худший по чистому времени за 5 лет , а ВАР вмешивается чаще, чем в топ-5 лиг Европы. У «Краснодара» наименьшее чистое игровое время – 46:24.

12. Шарль Леклер опроверг слухи об уходе из «Феррари».

13. 53-летний Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

14. Согласно подсчетам Sky Sports, Криштиану Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026 года.

15. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при США «Формулы-1».

Цитаты дня

Талалаев о словах Ташуева про идеи Гвардиолы: «Тоже ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Симеоне – модель для меня»

Радимов о «Зените»: «Шесть подряд чемпионств при Семаке. Критикующим советую посмотреть, что выиграл «Локомотив» – ничего. Количество воспитанников «Зенита» в РПЛ – более 30!»

Ярош о безопасности в России и США: «В Сан-Хосе человек с кухонным ножом вышел мне навстречу. В Москве даже в 3 утра со мной ничего не случится, в Америке пришлось бы оглядываться»

Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»

Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон показал, что он конченное bullshit»