Овечкин набрал 1+1 в матче с «Миннесотой», забив 1-й гол в сезоне. У него 1+3 в 5 играх

Александр Овечкин забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился на 42-й минуте матча с «Миннесотой» (5:1) и был признан второй звездой.

Ранее, на 18-й минуте, россиянин ассистировал Дилану Строуму, который открыл счет.

Всего в 5 играх нынешнего чемпионата на счету Овечкина 4 (1+3) очка.

В 1496 матчах в регулярках НХЛ за карьеру форвард забил 898 голов и по-прежнему лидирует в гонке снайперов в истории лиги.

Сегодня за 16:33 (6:19 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».