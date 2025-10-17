Колыванов о 30-м месте России в рейтинге ФИФА: «Скоро попадем в топ-5, если так продолжится. За 4 года ни одного поражения»

Игорь Колыванов оценил продвижение сборной России в рейтинге ФИФА.

«Если ФИФА считает, что наши товарищеские матчи могут повысить рейтинг, то ради бога, пускай сборная России поднимается.

Понятно, что мы играем не с самыми мощными соперниками, но за четыре года у нас не было ни одного поражения. Мы так скоро и в лидеры рейтинга выйдем.

Рейтинг был бы совсем другим, если бы он соизмерялся турнирными матчами или товарищескими. Можно было учитывать очки, как в теннисе, на больших турнирах. А в футболе все в куче.

Если так продолжится, то сборная России скоро попадет в топ-5», – сказал экс-нападающий «Болоньи».

Россия поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Аргентина обогнала Францию, Бразилия опустилась на 7-е место