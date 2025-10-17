Ярош о безопасности в России и США: «В Сан-Хосе человек с кухонным ножом вышел мне навстречу. В Москве даже в 3 утра со мной ничего не случится, в Америке пришлось бы оглядываться»

Кристиан Ярош заявил, что в России гораздо безопаснее, чем в США.

Защитник, играющий за «Спартак », выступал за «Сан-Хосе», «Оттаву» и «Нью-Джерси» в НХЛ .

– Насколько в Коламбусе безопасно на фоне Нью-Джерси, где, как вы рассказывали Арсению Грицюку, возле арены лучше не гулять?

– Я бы сказал, что достаточно безопасно. А вот в Нью-Джерси, особенно в Ньюарке, обстановка совершенно иная. Но в других местах вполне спокойно.

Вообще, для меня просто невозможно сравнивать уровень безопасности в США и России. Здесь, в Москве, я чувствую себя намного более комфортно. Возможно, это потому что я родом из Словакии, и для меня русский менталитет гораздо ближе и понятнее, чем американский.

– Многие другие легионеры, когда речь заходит о сравнении жизни в России и США, говорят примерно то же самое, что и вы: в России уровень безопасности намного выше, чем в Америке.

– Расскажу на этот счет следующую историю. Однажды во времена своих выступлений за «Сан-Хосе », я гулял по главной улице Сан-Хосе. Иду себе спокойно, и вдруг мне навстречу выходит человек с кухонным ножом в руке! Что делать в такой ситуации? Естественно, я обошел его по кругу.

В Москве же я понимаю, что даже если я буду идти по городу в три часа утра, со мной ничего не случится. А в Америке мне бы пришлось все время оглядываться через плечо. В этом и разница.

Мои жена и маленький ребенок в России чувствуют себя гораздо безопаснее, – сказал Кристиан Ярош .

