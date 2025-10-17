Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон показал, что он конченное bullshit»

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил шведа Самуэльссона в лицемерии.

Олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) снять ограничения с российских спортсменов.

«Права на показ биатлона без русских в данном случае есть у компании OKKO , у Сбера фактически. И с этих российских денег часть призовых уходит Самуэльссону , поэтому можно сказать, что Себастьян – бенефициар нашей поддержки, за что мы скажем ему большое спасибо.

Я знаю, что он уже много лет мониторит все, что я про него говорю. Поэтому хочу сказать нашему дорогому лицемерному другу: «Спасибо тебе большое за то, что ты помогаешь нам во всем».

Я был про него лучшего мнение, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что он конченное bullshit (один из вариантов перевода с английского – «дерьмо»).

Что касается того, будет ли он контактировать с нашими после возвращения России, то вообще пофиг. Думаю, что к тому моменту он женится на Грете Тунберг, и они вместе поплывут с экспедицией в Израиль. Выкинут все свои айфоны в море и будут рассказывать, как они топят за окружающую среду. А еще лицемерно расскажут, как с ними обращается израильская военщина. Поэтому еще раз повторю – Самуэльссон, ты – bullshit», – сказал Губерниев.

Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»