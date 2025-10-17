14

Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон показал, что он конченное bullshit»

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил шведа Самуэльссона в лицемерии.

Олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) снять ограничения с российских спортсменов.

«Права на показ биатлона без русских в данном случае есть у компании OKKO, у Сбера фактически. И с этих российских денег часть призовых уходит Самуэльссону, поэтому можно сказать, что Себастьян – бенефициар нашей поддержки, за что мы скажем ему большое спасибо.

Я знаю, что он уже много лет мониторит все, что я про него говорю. Поэтому хочу сказать нашему дорогому лицемерному другу: «Спасибо тебе большое за то, что ты помогаешь нам во всем».

Я был про него лучшего мнение, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что он конченное bullshit (один из вариантов перевода с английского – «дерьмо»).

Что касается того, будет ли он контактировать с нашими после возвращения России, то вообще пофиг. Думаю, что к тому моменту он женится на Грете Тунберг, и они вместе поплывут с экспедицией в Израиль. Выкинут все свои айфоны в море и будут рассказывать, как они топят за окружающую среду. А еще лицемерно расскажут, как с ними обращается израильская военщина. Поэтому еще раз повторю – Самуэльссон, ты – bullshit», – сказал Губерниев.

Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швеции
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Себастьян Самуэльссон: «Хочу сделать долгую карьеру – и чтобы она приносила удовольствие. Заниматься биатлоном долгое время и наслаждаться самим путем»
21 июля, 19:11
Ярошенко о Самуэльссоне: «Я тоже мог бы сказать, что очень люблю солнце, но оно так палит, что невозможно находиться под ним»
216 июня, 06:49
Главные новости
Дмитрий Свищев: «Гутцайт на встречу с Ковентри ездил, чтобы убедить МОК не допускать россиян до Игр. Просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты»
11 минут назад
Глава Федерации параспорта Швеции о допуске России: «Большое разочарование. Но мы не будем бойкотировать Игры и использовать спортсменов как политическую дубинку»
сегодня, 11:58
Глава НОК Украины: «Во время встречи с новым президентом МОК нас заверили, что на Олимпиаде-2026 у России и Беларуси не будет флагов»
24сегодня, 10:10
Эльвира Оберг о допуске российских паралимпийцев: «Странно, что МОК и Паралимпийский комитет пошли разными путями. Ситуация не изменилась»
3сегодня, 09:49
Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»
55сегодня, 09:48
Пройс, Вирер и Брезаз-Буше не выступят на фестивале Loop One в Мюнхене
сегодня, 07:52
Доротея Вирер: «Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным»
1сегодня, 06:26
«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян
2вчера, 20:51
Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»
3вчера, 20:27
Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»
3215 октября, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29