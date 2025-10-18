Капризов не набрал очков впервые в сезоне: 1 бросок в матче с «Вашингтоном» за 18:59 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»
Форвард «Миннесоты» не набрал очков в игре чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:5).
За 18:59 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:30 – в большинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 потеря шайбы, полезность – «минус 1».
Всего в 5 матчах сезона на счету Капризова 9 (4+5) баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
