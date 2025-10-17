53-летний Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее
53-летний Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.
Нападающий «Кладно» принимает участие в матче против «Витковице».
Это его первая игра в нынешнем чемпионате. Чешский форвард начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.
В прошлом сезоне Яромир Ягр провел 39 матчей и набрал 16 (5+11) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Hokej.cz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости