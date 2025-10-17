16

53-летний Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее

53-летний Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

Нападающий «Кладно» принимает участие в матче против «Витковице».

Это его первая игра в нынешнем чемпионате. Чешский форвард начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

В прошлом сезоне Яромир Ягр провел 39 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Hokej.cz
logoЯромир Ягр
чемпионат Чехии
Витковице
logoКладно
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655), обогнав Лемье. В истории НХЛ он на 9-м месте по этому показателю
1715 октября, 06:45
Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки
1115 октября, 06:25
Овечкин провел 1495-й матч в регулярках НХЛ и делит 25-е место в истории с Хаусли
515 октября, 03:40
Главные новости
ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр
413 минут назад
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Нефтехимиком», «Торпедо» проиграло ЦСКА, «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
13623 минуты назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
5037 минут назад
Зарипов о посланиях главы Татарстана: «Давно не слышу ничего про «Ак Барс», успехи хоккея в республике. Это обидно. Значит, есть над чем работать»
1сегодня, 17:29
Харт о переходе в «Вегас»: «Пришлось пройти долгий путь, чтобы снова играть в хоккей, игру, которую я люблю. Я многому научился, вырос. Просто рад двигаться вперед»
2сегодня, 16:45
Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
3сегодня, 16:24
Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
10сегодня, 15:46Фото
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
7сегодня, 15:21
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
8сегодня, 14:57
«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
9сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Сериков: «У нас с женой есть традиция, что перед игрой посуду мою и уборку делаю я. Для меня это про расслабление. Наушники надеваю, включаю музыку на полную»
1 минуту назад
Стоун о Харте в «Вегасе»: «Хороший вратарь. Рад приветствовать его в клубе. С нетерпением ждем, когда он станет одним из наших голкиперов»
127 минут назад
Щитов о расширенном составе «России 25»: «Ребята должны понимать, что на них рассчитывают. Для них это дополнительный стимул. Штаб сборной держит все под контролем»
41 минуту назад
Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»
сегодня, 17:16
Отец Малкина о результативности сына: «Для меня его передачи тоже важны. Тем более он больше отдает, когда может сам бросить»
сегодня, 16:58
Черных о контракте Панарина: «Последние новости по Артемию – это, возможно, игра агента, которая согласована. Все под контролем»
сегодня, 16:16
Алексей Тертышный вошел в штаб «СКА-ВМФ»
2сегодня, 15:56
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
сегодня, 15:30
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
сегодня, 15:09
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42