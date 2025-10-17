53-летний Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее

53-летний Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

Нападающий «Кладно » принимает участие в матче против «Витковице ».

Это его первая игра в нынешнем чемпионате. Чешский форвард начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

В прошлом сезоне Яромир Ягр провел 39 матчей и набрал 16 (5+11) очков.