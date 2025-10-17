«Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам – 4:3. Решающий бросок реализовал Тодд
«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3). Решающий бросок реализовал Нэйтан Тодд.
В составе красно-белых 2 (1+1) очка набрал Адам Ружичка. У хозяев 2 (1+1) балла в активе Даниила Гутика.
Следующий матч «Спартак» проведет дома 21 октября с «Шанхаем», «Адмирал» в тот же день примет «Северсталь».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
