«Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам – 4:3. Решающий бросок реализовал Тодд

«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3). Решающий бросок реализовал Нэйтан Тодд.

В составе красно-белых 2 (1+1) очка набрал Адам Ружичка . У хозяев 2 (1+1) балла в активе Даниила Гутика .

Следующий матч «Спартак » проведет дома 21 октября с «Шанхаем», «Адмирал » в тот же день примет «Северсталь».