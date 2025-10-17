  • Спортс
  Шарль Леклер отрицает слухи об уходе: «Единственная одержимость – побеждать в красном, хочу вернуть «Феррари» на вершину»
3

Шарль Леклер отрицает слухи об уходе: «Единственная одержимость – побеждать в красном, хочу вернуть «Феррари» на вершину»

Леклер заверил, что не ищет варианты вне «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на слухи о потенциальном уходе из Скудерии в 2027 году.

«Могу сказать то, что я говорил всегда – все вполне очевидно. Я всегда так сильно любил «Феррари», и моя единственная одержимость в данный момент – побеждать в красном, сейчас или в будущем. И я хочу вернуть «Феррари» на вершину.

Хотел бы добавить, что вокруг меня много спекуляций, но и в целом вокруг команды по какой-то причине. У меня ощущение, что многие говорят о вещах, которые не основаны на фактах, и это слегка раздражает.

Так было всегда. Мне как гонщику и нам как команде надо просто сосредоточиться на своей работе, что мы и делаем. Однако не очень приятно, когда вокруг постоянно такие разговоры. Безусловно, мы не выступаем так, как хотим выступать, но, повторюсь, все сосредоточены на том, чтобы перевернуть ситуацию.

Каждый раз, когда результатов нет, появляются слухи. Но все, что я сказал, я уже говорил в последние шесть или семь лет», – заявил монегаск перед Гран-при США.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
возможные переходы
Гран-при США
logoФеррари
logoШарль Леклер
