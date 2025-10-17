«Матч ТВ» бесплатно покажет игру «Реал» – «Барселона» на сайте, в приложении и на «Футбол 2» в прямом эфире. На основном канале класико будет в записи после «Зенит» – «Динамо»
«Матч ТВ» рассказал о показе матча Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной».
«Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет матч «Реал» – «Барселона», который состоится 26 октября в 18:15 (мск), на сайте matchtv.ru и в приложениях «Матч!», а также на канале «Матч! Футбол 2».
Также все зрители смогут увидеть Эль-Класико в эфире «Матч ТВ» сразу по окончанию игры «Зенит» – «Динамо», – говорится в публикации.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
