«Матч ТВ» бесплатно покажет игру «Реал» – «Барселона» на сайте, в приложении и на «Футбол 2» в прямом эфире. На основном канале класико будет в записи после «Зенит» – «Динамо»

«Матч ТВ» рассказал о показе матча Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной».

«Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет матч «Реал » – «Барселона », который состоится 26 октября в 18:15 (мск), на сайте matchtv.ru и в приложениях «Матч!», а также на канале «Матч! Футбол 2».

Также все зрители смогут увидеть Эль-Класико в эфире «Матч ТВ » сразу по окончанию игры «Зенит » – «Динамо », – говорится в публикации.