«Матч ТВ» бесплатно покажет игру «Реал» – «Барселона» на сайте, в приложении и на «Футбол 2» в прямом эфире. На основном канале класико будет в записи после «Зенит» – «Динамо»

«Матч ТВ» рассказал о показе матча Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной».

«Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет матч «Реал» – «Барселона», который состоится 26 октября в 18:15 (мск), на сайте matchtv.ru и в приложениях «Матч!», а также на канале «Матч! Футбол 2».

Также все зрители смогут увидеть Эль-Класико в эфире «Матч ТВ» сразу по окончанию игры «Зенит» – «Динамо», – говорится в публикации.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
«Матч ТВ» покажет класико «Реал» – «Барса» в записи. В прямом эфире – игра «Зенита» против «Динамо»
311сегодня, 08:30
Главные новости
Сафонов не попал в старт ни в одном из 11 матчей сезона в «ПСЖ». Год назад у россиянина было уже три игры к этому моменту
715 минут назад
Поттер близок к назначению тренером сборной Швеции на оставшиеся матчи отбора на ЧМ. Команда идет последней в группе со Швейцарией, Косово и Словенией
931 минуту назад
АПЛ возвращается! «МЮ» едет на «Энфилд», неуступчивый «Эвертон» к «Сити». Угадаете результаты в Предикторе?
36 минут назадТелеграм
Стадион на 100 000 человек обойдется «МЮ» в 2 млрд фунтов, сообщила операционный директор Рош: «Мы сами заплатим, просьба к правительству – поддержать развитие инфраструктуры»
8сегодня, 17:28
Мусаев о Сафонове: «Доннарумма увидел, что у него такой сильный конкурент, и провел лучший сезон в карьере. Когда Матвей шел в «ПСЖ», он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию»
31сегодня, 17:17
Люксен о «Золотом мяче»: «У Мбаппе самый большой потенциал. Килиан – игрок из другого измерения, «киллер», использующий почти каждый голевой момент»
13сегодня, 17:05
Пенальти в ворота «Зенита» в конце игры с «Акроном» назначен правильно, решила ЭСК: «Рука Сантоса находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела»
26сегодня, 16:50
Уход тер Стегена из «Барселоны» зимой не исключен. Вратарь рискует не попасть на ЧМ-2026
8сегодня, 16:41
«Шанхай» Слуцкого идет третьим после 27 туров Суперлиги Китая и отстает от «Чэнду» на одно очко, лидирует «Порт»
7сегодня, 16:37Видео
Football Manager и ФИФА стали партнерами. Игра получила лицензию на ЧМ-2026
9сегодня, 16:20Киберспорт
Ко всем новостям
Последние новости
Акинфеев пропустит игру с «Локомотивом» из-за полученной со «Спартаком» травмы
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах в гостях у «Униона», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
26 минут назадLive
«ПСЖ» – «Страсбур». Барколя, Рамуш, Мбайе и Ли играют, Сафонов – в запасе
136 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза принимает «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фатехом» в субботу
236 минут назадLive
Тренер «Порта» Мускат после 4:3 с «Циндао Хайню»: «Победа очень важна для нас, все счастливы и довольны. Мы много забили в гостях и вернулись в Шанхай с тремя очками»
46 минут назадВидео
Пятибратов о «Спартаке»: «У Станковича феноменальный ресурс, один из самых сильных составов клуба. А что команда из себя представляет? Ни один специалист не скажет, и это печально»
956 минут назад
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
1сегодня, 17:04Видео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
сегодня, 17:00Реклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
7сегодня, 16:28
Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
5сегодня, 16:16