Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко покажут короткие программы

Миура и Кихара выступят с короткой программой на Гран-при Франции.

Спортивные пары выйдут на лед 17 октября.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Пары

Короткая программа

Начало – 20.50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция)

2. Одри Шин – Балаж Надь (США)

3. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)

4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

Вторая разминка

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
