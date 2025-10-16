Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко покажут короткие программы
Миура и Кихара выступят с короткой программой на Гран-при Франции.
Спортивные пары выйдут на лед 17 октября.
1-й этап
Анже, Франция
Пары
Короткая программа
Начало – 20.50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция)
2. Одри Шин – Балаж Надь (США)
3. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
Вторая разминка
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости