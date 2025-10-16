Гран-при Франции. Сакамото, Левито, Ким Чхэ Ен, Лин-Грейси, Сумийоши, Накаи выступят с короткими программами
Сакамото и Левито покажут короткие программы на этапе Гран-при во Франции.
Фигуристки выйдут на лед 17 октября.
1-й этап
Анже, Франция
Женщины
Короткая программа
Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Клеменс Майинду (Франция)
2. Ю Ен (Южная Корея)
3. Леа Серна (Франция)
4. Ливия Кайзер (Швейцария)
5. Ами Накаи (Япония)
6. Рион Сумийоши (Япония)
Вторая разминка
7. Лорин Шильд (Франция)
8. Чжи А Син (Южная Корея)
9. Элис Лин-Грейси (США)
10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
11. Изабо Левито (США)
12. Каори Сакамото (Япония)
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости