0

Гран-при Франции. Сакамото, Левито, Ким Чхэ Ен, Лин-Грейси, Сумийоши, Накаи выступят с короткими программами

Сакамото и Левито покажут короткие программы на этапе Гран-при во Франции.

Фигуристки выйдут на лед 17 октября.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Женщины

Короткая программа

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Клеменс Майинду (Франция)

2. Ю Ен (Южная Корея)

3. Леа Серна (Франция)

4. Ливия Кайзер (Швейцария)

5. Ами Накаи (Япония)

6. Рион Сумийоши (Япония)

Вторая разминка

7. Лорин Шильд (Франция)

8. Чжи А Син (Южная Корея)

9. Элис Лин-Грейси (США)

10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

11. Изабо Левито (США)

12. Каори Сакамото (Япония)

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Лорин Шильд
logoсборная Южной Кореи
Чжи А Син
logoЮ Ен
Ами Накаи
Ливия Кайзер
Элис Лин-Грейси
logoГран-при Франции
logoГран-при
Леа Серна
logoРион Сумийоши
Клеменс Майинду
результаты
logoсборная Франции
logoсборная Швейцарии
женское катание
logoсборная США
logoИзабо Левито
Ким Чхэ Ен
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко покажут короткие программы
22 минуты назад
Губерниев о школе Загитовой за 1,253 млрд рублей: «Значит, бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину»
2252 минуты назад
Никита Володин: «Занимаюсь немецким для себя, чтобы давать интервью. Это очень важно – говорить на языке страны, которую ты представляешь»
1сегодня, 19:28
Никита Володин: «У нас с Хазе есть все для подготовки к сезону – помогают федерация, спонсоры. В прошлом сезоне приходилось экономить»
1сегодня, 19:17
Савкина и Грачев не будут выступать в дуэте из-за проблем со спиной у партнера
2сегодня, 18:59
Татьяна Тарасова: «Следила за Гран-при России, Лазарев просто потряс меня. Давыдов – прекрасный тренер»
4сегодня, 18:09
Нина Пинзарроне не выступит на этапах Гран-при в Канаде и Японии
9сегодня, 17:57
Алина Горбачева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске
28сегодня, 17:06
Лев Лазарев: «Буду ли исполнять пять четверных – посмотрим по ходу сезона. Пока решили с тренером катать четыре квада, но как можно чище»
9сегодня, 17:01
Минспорт Татарстана о Центре фигурного катания в Казани: «Вопрос о размещении других секций, помимо школы Загитовой, находится в проработке»
9сегодня, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
сегодня, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
1вчера, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13