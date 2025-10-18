Мусаев об отказе Сперцяна «Саутгемптону»: «Он капитан клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться еще титулов»

Мурад Мусаев оценил отказ Эдуарда Сперцяна от предложения «Саутгемптона».

— Какими способами убедили Сперцяна воздержаться от перехода в клуб второй по значимости английской лиги?

— Ни я, ни клуб не можем убедить или заставить Эдика остаться. Это должен быть его выбор. Он сам сказал, что хочет посоветоваться с Сергеем Николаевичем [Галицким].

Мы разговаривали с ним, Эдик разговаривал дома с семьей, и, думаю, больше перевесила его нынешняя позиция — он капитан команды клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться еще титулов. Никто ни на кого не давил, разговор был очень корректный, каждый высказал свое мнение, а он решил, что ему делать.

— При каких обстоятельствах и каком предложении футболист высокого уровня, команды-чемпиона должен уезжать?

— Не понимаю — что значит «должен». Если брать пример, допустим, Акинфеева — его карьера вызывает у меня огромное уважение. Он играл в одном клубе, у него больше 20 трофеев, это может быть моделью для подражания.

А может быть моделью для подражания и выступавший на конференции Аленичев — он сказал, что выиграл все в России, поехал в «Рому», потом в «Порту» выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европу.

Путь каждого индивидуален. Нет такого, что надо уехать в какое-то определенное время. Делай как считаешь нужным, – сказал тренер «Краснодара».