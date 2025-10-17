Этот сезон РПЛ – худший по чистому времени за 5 лет (49:32 за матч). ВАР вмешивается чаще, чем в топ-5 лиг – 0,61 в среднем за матч
По подсчетам Спортса’‘, в этом сезоне чемпионата России чистое игровое время составило менее 50 минут (49:32 за матч) – худший результат за последние 5 лет.
Средняя длина паузы перед стандартами составила 21,5 секунды – самый высокий показатель за указанный период. Впервые на этом отрезке на вброс аута в среднем тратится больше 12 секунд (13,3), а на розыгрыш углового – больше 30 секунд (31,7).
Кроме того, в этом сезоне Мир РПЛ высочайшая за пять лет длительность просмотра ВАР – в среднем тратится больше минуты.
Ни в одной из топ-5 лиг, кроме АПЛ, не смотрят ВАР дольше, чем в РПЛ. При этом российский чемпионат превосходит топ-лиги по количеству ВАР-вмешательств: 0,61 в среднем за матч, в Ла Лиге – 0,52.
