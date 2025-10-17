ЭСК признал верными решения Чистякова в матче ЦСКА – «Спартак»: пенальти за фол на Алеррандро и неназначенный 11-метровый за нарушение на Умярове

ЭСК РФС поддержал решения главного арбитра в матче ЦСКА и «Спартака».

5 октября ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Мир РПЛ . После этого красно-белые обратились в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти в пользу ЦСКА и неназначенного пенальти из-за фола на Наиле Умярове .

1. Момент по обращению «Спартака»

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после просмотра монитора.

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: игрок команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в ее пределы.

ВАР правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол ВАР, поскольку данное решение является фактическим – не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре ВАР, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения.

2. Момент по обращению «Спартака»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере.