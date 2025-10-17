  • Спортс
  • Талалаев о словах Ташуева про идеи Гвардиолы: «Тоже ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Симеоне – модель для меня»
Талалаев о словах Ташуева про идеи Гвардиолы: «Тоже ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Симеоне – модель для меня»

Андрей Талалаев назвал Диего Симеоне своей ролевой моделью.

– На днях Сергей Ташуев сказал, что его идеи созвучны идеям Пепа Гвардиолы. У вас бывают такие аналогии?

– Я тоже иногда ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров.

Больше всего мне нравится Диего Симеоне. Мне нравится Марсело Бьелса как модель.

А то, что делает Симеоне в одном клубе, перестраивая в четвертый раз команду и добиваясь результата, уступая по некоторым параметрам топам, с которыми он борется, заслуживает уважения. Модель для меня – он, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Сергей Ташуев: «У нас с Гвардиолой одни и те же идеи. Читаю его доклад и думаю: «Я то же самое делаю». Или он у нас подсмотрел, или мы у него»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
