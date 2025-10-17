Талалаев о словах Ташуева про идеи Гвардиолы: «Тоже ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Симеоне – модель для меня»

Андрей Талалаев назвал Диего Симеоне своей ролевой моделью.

– На днях Сергей Ташуев сказал, что его идеи созвучны идеям Пепа Гвардиолы. У вас бывают такие аналогии?

– Я тоже иногда ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров.

Больше всего мне нравится Диего Симеоне . Мне нравится Марсело Бьелса как модель.

А то, что делает Симеоне в одном клубе, перестраивая в четвертый раз команду и добиваясь результата, уступая по некоторым параметрам топам, с которыми он борется, заслуживает уважения. Модель для меня – он, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев .

