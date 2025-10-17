Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин про класико в повторе: «Перенос начала игры «Зенит» – «Динамо» был бы некорректен по отношению к болельщикам, купившим билеты на поезда и самолеты»

Александр Тащин объяснил ситуацию с трансляцией матча «Реал» – «Барселона.

«Матч ТВ» бесплатно покажет игру «Реал » – «Барселона » на сайте, в приложении и на «Футбол 2» в прямом эфире. На основном канале класико будет в записи после «Зенит» – «Динамо».

«Подобные ситуации регулярно возникают при составлении сетки вещания спортивного канала. Календарь матчей Мир РПЛ появился гораздо раньше, чем свое расписание узнают клубы Ла Лиги .

Перенос времени начала игры «Зенит » – «Динамо» был бы крайне некорректен по отношению к болельщикам, которые уже купили билеты не только на стадион, но и на поезда и самолеты, рассчитывая провести выходные в Санкт-Петербурге.

Выбирая между сопоставимым по аудиторному спросу российским и международным спортом, мы стараемся отдавать предпочтение нашим турнирам. Тем более что «Зенит» и «Динамо» – это одни из самых узнаваемых и популярных брендов в нашем футболе, а их матчи стабильно показывают высокие аудиторные показатели.

Тем не менее мы решили, что в данном случае будет правильным решением открыть эфир канала «Матч! Футбол 2» для всех болельщиков на нашем сайте и приложениях «Матч!». Наш приоритет – максимальная доступность лучшего спорта для всех жителей России – не меняется, а потому и «прятать» высокорейтинговые игры на платные каналы мы не стремимся, хоть и понимаем, что не для всех решение выше будет казаться оптимальным», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ».