106

Ямаль перестанет раздавать автографы из-за сотрудничества с сайтом по продаже атрибутики с подписями звезд. «Барса» обсуждает с игроком получение автографов для выполнения обязательств

У Ламина Ямаля больше нельзя взять автограф.

По информации Mundo Deportivo, вингеру «Барселоны» поступило предложение от сайта, специализирующегося на продаже спортивной атрибутики и одежды с автографами звезд, и Ямаль намерен его принять.

В связи с этим команда футболиста распорядилась, чтобы он прекратил раздавать автографы – для повышения их стоимости. Ламин не станет отказывать в фотографии, но подписи теперь под запретом. 

Сделка пока не завершена, но обе стороны стремятся как можно скорее закрыть ее. 

Ямаль сообщил об этом руководству «Барселоны», и клуб принял его решение. При этом, сама «Барселона» также нуждается в автографах игроков для выполнения различных обязательств. Утверждается, что клубом ведутся переговоры, чтобы получить от Ямаля определенное количество автографов. 

Ламин Ямаль является лицом таких брендов, как Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami и Nesquik, а также выступает послом UNICEF.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
бизнес и маркетинг
игровая форма
бизнес
деньги
