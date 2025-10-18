Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба

Александр Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона » набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата с «Миннесотой» (5:1).

Всего в регулярках на счету 40-летнего россиянина 898 шайб, в плей-офф – 77. Таким образом, в общей сложности в НХЛ он забил 975 голов.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).