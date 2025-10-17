Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»

Себастьян Самуэльссон не понимает решения допустить Россию до Паралимпиады-2026.

«Мне это кажется очень странным, я вообще этого не понимаю. Такое впечатление, что Паралимпийские игры проверяют границы дозволенного и надеются на какое-то более широкое признание.

Вы бросаете их (спортсменов) и проверяете, какая будет реакция. У меня такое ощущение.

Ничего не изменилось. И если вы в долгосрочной перспективе не придерживаетесь установленных вами же ограничений, они бессмысленны.

Очень веский аргумент, который не звучит в общих дебатах – это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и когда начался конфликт на Украине (формально нарушение было только в 2022-м – Спортс’‘). Если они собираются выступать сейчас, то снова нарушат олимпийское перемирие.

Если было решено, что олимпийское перемирие что-то значит, то так и должно быть. В противном случае его с таким же успехом можно отменить», – сказал олимпийский чемпион по биатлону из Швеции в интервью Expressen.

