Сафонов не попал в старт ни в одном из 11 матчей сезона в «ПСЖ». Год назад у россиянина было уже три игры к этому моменту

Матвей Сафонов начнет игру против «Страсбура» на скамейке.

В стартовом составе «ПСЖ» на матч 8-го тура Лиги 1 выйдет Люка Шевалье – как и на предыдущие 10 игр во всех турнирах.

В последний раз Сафонов играл за парижан 24 мая, с тех пор – только за сборную России.

Следует отметить, что к этому моменту в прошлом сезоне у Матвея было уже три игры за «ПСЖ ». Его статистику можно изучить здесь .

«ПСЖ» – «Страсбур». Барколя, Рамуш, Мбайе и Ли играют, Сафонов – в запасе