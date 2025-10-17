Россия поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Аргентина обогнала Францию, Бразилия опустилась на 7-е место

Россия поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА.

Команда Валерия Карпина после обновления рейтинга располагается теперь на 30-м месте.

В октябре сборная России обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0) в BetBoom товарищеских матчах.

В топ-10 произошли следующие изменения: Бразилия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Нидерланды, Аргентина обошла Францию и теперь идет на второй строчке, первую десятку также покинула Хорватия и пополнила Германия.

Топ-10:

1. Испания



2. Аргентина

3. Франция



4. Англия

5. Португалия

6. Нидерланды

7. Бразилия

8. Бельгия

9. Италия

10. Германия .

...

27. Украина

...

103. Беларусь

...

115. Казахстан.