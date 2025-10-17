Россия поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Аргентина обогнала Францию, Бразилия опустилась на 7-е место
Россия поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА.
Команда Валерия Карпина после обновления рейтинга располагается теперь на 30-м месте.
В октябре сборная России обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0) в BetBoom товарищеских матчах.
В топ-10 произошли следующие изменения: Бразилия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Нидерланды, Аргентина обошла Францию и теперь идет на второй строчке, первую десятку также покинула Хорватия и пополнила Германия.
Топ-10:
1. Испания
2. Аргентина
3. Франция
4. Англия
5. Португалия
6. Нидерланды
7. Бразилия
8. Бельгия
9. Италия
10. Германия.
...
27. Украина
...
103. Беларусь
...
115. Казахстан.
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости