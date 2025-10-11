Россия победила Иран и не проигрывает 20 матчей, Медведев – в 1/2 финала «Мастерса», Симоняну присвоено звание Героя Труда, новый бан Писарского, контракт Мойзеса и другие новости

1. Сборная России в непростом матче обыграла Иран (впервые в истории) и продлила серию без поражений до 20 игр. Воробьев забил дебютный гол за национальную команду, а победный красиво положил дальним ударом Батраков. Карпину понравилось далеко не все , Гасилин тоже не в восторге от ошибок , а Радимов недоволен Мелехиным. В Волгограде игру посетили рекордные 42 387 зрителей .

2. Даниил Медведев впервые с 2019 года вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае и встретится с Артуром Риндеркнешем . Новак Джокович выбил Зизу Бергса и сыграет с Валентином Вашеро.

Арина Соболенко победила Елену Рыбакину в Ухане и в полуфинале встретится с Джессикой Пегулой , Коко Гауфф – с Жасмин Паолини.

3. Владимир Писарский отстранен от футбола еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш». Свою защиту форвард строил на том, что использовал только фрибеты .

4. ЦСКА и защитник Мойзес продлили контракт до 2029 года .

5. Владимир Путин присвоил Никите Симоняну звание Героя Труда России .

6. В КХЛ «Динамо» отыгралось с 0:3 и одолело ЦСКА по буллитам – седьмая победа в восьми последних матчах . «Металлург» одержал 10-ю победу в 11 последних играх – над «Торпедо», Кузнецов оформил ассист в дебютном матче, Разин и Исаков пожали руки . Все результаты дня – здесь .

7. Германия прервала серию из трех поражений , разгромив Люксембург в матче квалификации ЧМ-2026. Франция разобралась с Азербайджаном – четвертая победа кряду . Бельгия не забила дома Северной Македонии, остальные результаты – по ссылке .

8. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026.

9. «Локомотив» планирует продлить контракты с главным тренером Галактионовым и директорами клуба.

10. «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова новым главным тренером.

11. Российские паралимпийцы впервые с 2019 года вышли на церемонию открытия чемпионата мира под флагом страны .

12. В Нижнем Новгороде к 10-летию «Матч ТВ» появился мурал с изображением Дмитрия Губерниева .

13. «Бавария» лидирует в рейтинге клубов мира по версии Спортса’’, «ПСЖ» – второй, «Барселона» – пятая.

14. Учительница написала заявление в полицию на медиафутболиста Корша за несанкционированное мероприятие.

Цитаты дня

Генрих Мхитарян: «Моуринью сказал, что я дерьмо. Мое терпение закончилось: «Это ты огромное дерьмо». Потом Жозе каждый вечер писал: «Мики, уйди, пожалуйста»

Мишель Платини: «ВАР бы никогда не появился, будь я президентом ФИФА. Оставил бы его только для офсайда. Нужно оставить футбол человеческим»

Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»

Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»

Вероника Степанова: «Те же норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях»

Изак Аджар: «Хэмилтон никогда не выигрывал титулы за счет грязной борьбы»