Джеррард отказался вновь возглавить «Рейнджерс». Тренер пока не планирует возвращаться к работе

Стивен Джеррард отказался вновь возглавить «Рейнджерс».

Шотландский клуб вел переговоры со своим бывшим тренером в четверг и пятницу, но в итоге Джеррард дал понять, что пока не планирует возвращаться к работе.

Последним местом работы экс-полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в конце января.

«Рейнджерс » находятся в поиске нового тренера после отставки Расселла Мартина и после 7 туров занимают в чемпионате Шотландии 8-е место.