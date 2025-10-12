Джеррард отказался вновь возглавить «Рейнджерс». Тренер пока не планирует возвращаться к работе
Стивен Джеррард отказался вновь возглавить «Рейнджерс».
Шотландский клуб вел переговоры со своим бывшим тренером в четверг и пятницу, но в итоге Джеррард дал понять, что пока не планирует возвращаться к работе.
Последним местом работы экс-полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в конце января.
«Рейнджерс» находятся в поиске нового тренера после отставки Расселла Мартина и после 7 туров занимают в чемпионате Шотландии 8-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
