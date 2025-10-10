Российские паралимпийцы впервые с 2019 года вышли на церемонию открытия чемпионата мира под флагом страны

Российские паралимпийцы вышли на церемонию открытия ЧМ под флагом страны.

Сборная России по парапауэрлифтингу допущена с флагом и гимном на чемпионат мира, который пройдет в Каире.

Во время выхода российской команды на парад спортсменов на экране демонстрировался флаг России, также атлеты были в экипировке сборной. Это произошло впервые с 2019 года.

«Благодаря совместной работе Паралимпийского комитета России (ПКР) и организационного комитета турнира были решены все технические вопросы, что позволило российским спортсменам принять участие в чемпионате в полном формате.

На параде российская команда прошла в официальной форме с государственной символикой. Спортсмены будут выступать под российским флагом, а их результаты и установленные рекорды войдут в официальный медальный зачет.

Это важный шаг для всего паралимпийского движения в нашей стране. Возвращение к участию в международных стартах под российским флагом придает спортсменам дополнительную уверенность и мотивацию», – сказал президент ПКР Павел Рожков.

В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все ограничения с ПКР.

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

