Российские паралимпийцы впервые с 2019 года вышли на церемонию открытия чемпионата мира под флагом страны
Сборная России по парапауэрлифтингу допущена с флагом и гимном на чемпионат мира, который пройдет в Каире.
Во время выхода российской команды на парад спортсменов на экране демонстрировался флаг России, также атлеты были в экипировке сборной. Это произошло впервые с 2019 года.
«Благодаря совместной работе Паралимпийского комитета России (ПКР) и организационного комитета турнира были решены все технические вопросы, что позволило российским спортсменам принять участие в чемпионате в полном формате.
На параде российская команда прошла в официальной форме с государственной символикой. Спортсмены будут выступать под российским флагом, а их результаты и установленные рекорды войдут в официальный медальный зачет.
Это важный шаг для всего паралимпийского движения в нашей стране. Возвращение к участию в международных стартах под российским флагом придает спортсменам дополнительную уверенность и мотивацию», – сказал президент ПКР Павел Рожков.
В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все ограничения с ПКР.
Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.
Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась