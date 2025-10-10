КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
«Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават Юлаев» проведет гостевой матч со «Спартаком», «Динамо» Москва встретится с ЦСКА.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
