Кисляк о лидерстве ЦСКА: «Нет такого, что мы обязаны стать чемпионами. Но все ребята держат это в голове и играют ради этого»
Матвей Кисляк высказался о лидерстве ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ.
После 11 туров армейцы занимают первое место в таблице, опережая на одно очко «Локомотив» и «Краснодар».
— Николич говорил, что его устроит только чемпионство ЦСКА в сезоне-2025/2026. От Челестини сейчас есть такой же посыл?
— Нет такого контекста, что мы должны и обязаны стать чемпионами. Но понятное дело, что все ребята это держат в голове и играют ради этого.
Каждая команда стремится на вершину, это нормально. Мы просто работаем для того, чтобы посмотреть в июне, на каком мы будем месте. Тренируемся и работаем, будем делать все возможное, чтобы добиться цели, — сказал полузащитник ЦСКА.
