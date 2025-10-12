Кисляк о лидерстве ЦСКА: «Нет такого, что мы обязаны стать чемпионами. Но все ребята держат это в голове и играют ради этого»

Матвей Кисляк высказался о лидерстве ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 11 туров армейцы занимают первое место в таблице, опережая на одно очко «Локомотив» и «Краснодар».

— Николич говорил, что его устроит только чемпионство ЦСКА в сезоне-2025/2026. От Челестини сейчас есть такой же посыл?

— Нет такого контекста, что мы должны и обязаны стать чемпионами. Но понятное дело, что все ребята это держат в голове и играют ради этого.

Каждая команда стремится на вершину, это нормально. Мы просто работаем для того, чтобы посмотреть в июне, на каком мы будем месте. Тренируемся и работаем, будем делать все возможное, чтобы добиться цели, — сказал полузащитник ЦСКА .