Шабаров о 0:2 с Беларусью U21: «Россия в атаке сыграла слабо. Были моменты, но не смогли главное — забить»

Иван Шабаров оценил поражение России U21 от Беларуси (0:2) в товарищеском матче.

– В первом тайме не особо получилась игра, особенно атакующие действия. Играли скромно, нерешительно. Фактически не обостряли игру. Группа атаки не могла обострить, создать голевой момент. С чем это связано, будем выяснять — говорить с игроками, смотреть видео.

Но и в обороне сыграли не очень здорово. Высокий прессинг требует хорошей игры на задней линии, когда соперник много использует длинные мячи. Мы проиграли много мячей, отсюда моменты, которые возникли у соперника.

Второй тайм лучше сыграли в атаке, смелее. Защитники стали лучше находить игроков между линий. Были моменты, но мы не смогли самое главное в футболе — забить мяч. Решающего точного удара мы так и не нанесли.

Раз мы ничего не забили, значит, в атаке сыграли слабо. Но оборона во втором тайме сыграла получше. У соперника фактически не было моментов, и он нас наказал лишь в конце, когда мы пошли ва-банк. Будем разбираться и смотреть, что надо улучшать.

Мы ожидали, что будем владеть инициативой на мяче, а соперник будет убегать в случае наших потерь. Такая стилистика игры и была. Нам нужно качественнее выполнять основные игровые функции, делать это лучше соперника, не терять простые мячи. Соперник не удивил, скорее не в лучшую сторону удивила наша команда.

– Не сложилось впечатление, что счет не по игре?

– В таком возрасте это не оправдание. Можно хорошо играть, контролировать мяч, но футбол — это про голы. Раз они забили, значит, сыграли лучше. И по судейству никаких ошибок не было. Я не считаю, что была какая-то несправедливость, – сказал старший тренер молодежной сборной России.