  «Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. «Торпедо» проиграло 4-ю игру подряд
«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. «Торпедо» проиграло 4-ю игру подряд

«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей в Fonbet КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Торпедо» со счетом 4:1.

Евгений Кузнецов провел первый матч в составе клуба и сделал передачу.

Эта победа стала для «Металлурга» 10-й в 11 последних матчах и 5-й – подряд. Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел от «Ак Барса» (3:4). 

Команда набрала 24 очка в 14 играх сезона и занимает 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ

«Торпедо» проиграло 4-й матч подряд. Команда тренера Алексея Исакова идет 2-й на Западе с 17 баллами в 15 матчах. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
