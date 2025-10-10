«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. «Торпедо» проиграло 4-ю игру подряд

«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей в Fonbet КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Торпедо» со счетом 4:1.

Евгений Кузнецов провел первый матч в составе клуба и сделал передачу .

Эта победа стала для «Металлурга » 10-й в 11 последних матчах и 5-й – подряд. Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел от «Ак Барса» (3:4).

Команда набрала 24 очка в 14 играх сезона и занимает 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ .

«Торпедо » проиграло 4-й матч подряд. Команда тренера Алексея Исакова идет 2-й на Западе с 17 баллами в 15 матчах.