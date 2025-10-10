«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. «Торпедо» проиграло 4-ю игру подряд
«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей в Fonbet КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Торпедо» со счетом 4:1.
Евгений Кузнецов провел первый матч в составе клуба и сделал передачу.
Эта победа стала для «Металлурга» 10-й в 11 последних матчах и 5-й – подряд. Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел от «Ак Барса» (3:4).
Команда набрала 24 очка в 14 играх сезона и занимает 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.
«Торпедо» проиграло 4-й матч подряд. Команда тренера Алексея Исакова идет 2-й на Западе с 17 баллами в 15 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости