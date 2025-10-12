  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи
9

Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи

Криштиану Роналду не реализовал два пенальти в матчах за Португалию в 2025-м.

В субботу Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. 40-летний нападающий не отличился результативными действиями в этом матче и не реализовал пенальти

Форвард «Аль-Насра» трижды бил пенальти в матчах Португалии в этом году. 23 марта Роналду не забил Дании в 1/4 финала Лиги наций (5:2), а 9 сентября реализовал 11-метровый удар в игре отбора чемпионата мира с Венгрией (3:2).

День нереализованных пенальти: два у Холанда (и все равно хет-трик), один у Роналду. Главное в отборе ЧМ

Как вам дерби?24053 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Transfermarkt
logoКриштиану Роналду
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей
61сегодня, 20:50
Португалия обыграла Ирландию благодаря голу Невеша на 91-й – 1:0. Роналду не забил пенальти
34сегодня, 20:41
Роналду не забил Ирландии с пенальти. Келлехер ногой отразил удар португальца
83сегодня, 20:29
Главные новости
Ибрагимович о Модриче: «Лука не играет в футбол, он и есть сам футбол. Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он выступает так уже 20 лет»
4сегодня, 22:00
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 22:00Тесты и игры
Федерация футбола Косова пожалуется в УЕФА из-за скандирований сербов «Косово – это Сербия» во время матча: «Поздравляем Албанию с заслуженной победой»
19сегодня, 21:45
Фанаты Сербии скандировали «Косово – это Сербия» на матче с Албанией
44сегодня, 21:01
Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей
61сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия одолела Ирландию, Испания обыграла Грузию, Италия победила Эстонию, Норвегия забила 5 голов Израилю, Турция – шесть Болгарии
369сегодня, 20:43
Италия победила Эстонию на выезде – 3:1. Кин, Ретеги и Эспозито забили, Доннарумма ошибся на выходе
7сегодня, 20:42
Португалия обыграла Ирландию благодаря голу Невеша на 91-й – 1:0. Роналду не забил пенальти
34сегодня, 20:41
Испания не проигрывает 23 матча подряд без учета серии пенальти – 18 побед и 5 ничьих
7сегодня, 20:40
Италия пропустила после ошибки Доннаруммы в матче с Эстонией. Голкипер выронил мяч во вратарской, Саппинен забил в пустые
3сегодня, 20:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
11сегодня, 22:02
Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»
6сегодня, 22:02
Мартинес про гол Невеша Ирландии на 91-й: «Сила Жоты с нами, он вдохновляет нас и помогает осуществить мечту. Это была тяжелая, но заслуженная победа»
2сегодня, 21:39
Салемакерс травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Северной Македонией. Бельгиец не сыграет с Уэльсом и, возможно, в ближайших матчах «Милана»
1сегодня, 21:25
Гаттузо о 3:1 с Эстонией: «Италия контролировала игру все 93 минуты. Наша миссия – расти от матча к матчу, нужно повышать самооценку и стараться играть еще лучше»
2сегодня, 21:18
Италия забила 13 голов в первых трех играх при Гаттузо – это рекорд
4сегодня, 21:09
Товарищеский матч. Колумбия сыграет с Мексикой в США
2сегодня, 21:00
Италия при Гаттузо выиграла все три матча. Общий счет – 13:5
1сегодня, 20:53
Испания обыграла Грузию – 2:0. Ойарсабаль и Пино забили, Мамардашвили отразил пенальти Феррана
8сегодня, 20:39
Тренер Израиля после 0:5 с Норвегией: «Это одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. Суперигроки»
3сегодня, 20:29