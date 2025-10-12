Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи
Криштиану Роналду не реализовал два пенальти в матчах за Португалию в 2025-м.
В субботу Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. 40-летний нападающий не отличился результативными действиями в этом матче и не реализовал пенальти.
Форвард «Аль-Насра» трижды бил пенальти в матчах Португалии в этом году. 23 марта Роналду не забил Дании в 1/4 финала Лиги наций (5:2), а 9 сентября реализовал 11-метровый удар в игре отбора чемпионата мира с Венгрией (3:2).
