Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи

Криштиану Роналду не реализовал два пенальти в матчах за Португалию в 2025-м.

В субботу Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. 40-летний нападающий не отличился результативными действиями в этом матче и не реализовал пенальти .

Форвард «Аль-Насра» трижды бил пенальти в матчах Португалии в этом году. 23 марта Роналду не забил Дании в 1/4 финала Лиги наций (5:2), а 9 сентября реализовал 11-метровый удар в игре отбора чемпионата мира с Венгрией (3:2).

День нереализованных пенальти: два у Холанда (и все равно хет-трик), один у Роналду. Главное в отборе ЧМ