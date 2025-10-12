«Гвардиола абсолютно поменял ментальность «Сити». Клуб стал совсем другим». Божинов о «горожанах»

Валерий Божинов отметил заслугу Пепа Гвардиолы в успехах «Манчестер Сити».

— Самый сильный игрок, с которым вы играли в одной команде?

— Златан Ибрагимович.

— Вы играли в «Манчестер Сити». Как вам сейчас успехи клуба?

— Очень хорошо! Сейчас все изменилось. Сейчас «Сити» стал совсем другим, большим клубом. Они выиграли Лигу чемпионов. Все игроки приезжают в «Сити», там работает фантастический тренер Гвардиола.

— Лучший игрок «Сити»?

— На данный момент это Холанд. Гвардиола абсолютно поменял ментальность клуба, — сказал экс-форвард «Ман Сити» и «Ювентуса».