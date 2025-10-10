«Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и директорами клуба в декабре. Красно-зеленые идут вторыми в РПЛ («Чемпионат»)
«Локомотив» планирует продлить контракты с Михаилом Галактионовым и директорами клуба.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«С большой долей вероятности, это случится на совете директоров клуба, который пройдет в декабре после матча с «Сочи». У генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока контракты заканчиваются в декабре, у Галактионова – следующим летом.
Руководители «РЖД» положительно оценивают работу главного тренера по причине высокого места в текущем сезоне и русского костяка. Трансферным балансом в руководстве «РЖД» тоже довольны», — рассказал источник.
После 11 туров «Локомотив» занимает 2-е место в Мир РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
