«Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и директорами клуба в декабре. Красно-зеленые идут вторыми в РПЛ («Чемпионат»)

«Локомотив» планирует продлить контракты с Михаилом Галактионовым и директорами клуба.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«С большой долей вероятности, это случится на совете директоров клуба, который пройдет в декабре после матча с «Сочи». У генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока контракты заканчиваются в декабре, у Галактионова – следующим летом.

Руководители «РЖД» положительно оценивают работу главного тренера по причине высокого места в текущем сезоне и русского костяка. Трансферным балансом в руководстве «РЖД» тоже довольны», — рассказал источник.

После 11 туров «Локомотив » занимает 2-е место в Мир РПЛ , отставая от ЦСКА на одно очко.