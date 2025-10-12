Хавбек Эстонии Саппинен о голе после ошибки Доннаруммы: «Всегда надо идти до конца – все люди, все ошибаются»
Рауно Саппинен оценил свой гол в матче отбора ЧМ-2026 с Италией (1:3).
Хавбек сборной Эстонии воспользовался ошибкой вратаря «скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннаруммы, который выронил мяч из рук после подачи с фланга.
«Видел высокий навес и подумал, что всегда надо идти до конца. Ведь все люди, все ошибаются. Здесь так и произошло.
Это случилось очень вовремя. Перед этим они забили третий гол, а через две минуты забили мы. Это сбило их игровой ритм. Мы больше поверили в себя и пытались забить еще, а там уже случиться могло всякое. Но, в любом случае, проиграть 1:3 приятнее, чем 0:3», – сказал Саппинен.
