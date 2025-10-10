Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»

Сергей Ташуев рассказал о схожести принципов игры с Пепом Гвардиолой.

Бывший тренер клубов РПЛ ранее сказал: «У нас с Гвардиолой одни и те же идеи. Читаю его доклад и думаю: «Я то же самое делаю». Или он у нас подсмотрел, или мы у него» .

– Хотелось бы пообщаться с топ-тренерами мирового уровня: Гвардиола, Клопп , но это сложно, вы же сами понимаете. Много с кем общался: Виллаш-Боаш , Хуанде Рамос, Мирча Луческу , Олег Блохин . Мне хватало таких встреч с тренерами европейского уровня. Любой контакт с великими тренерами, кто добивался успеха, особенно на мировой арене – очень интересно.

Конечно, говорить, что Гвардиола подсмотрел – да нет, конечно, несерьезно. В футболе есть концептуальные вещи, на которые тренеры иногда смотрят одинаково.

– В чем вы похожи?

– Вертикальная игра и построение треугольника, система отскоков, позиционные атаки в первую очередь. Также разновидности прессинга – тотальное владение мячом, доминирование и так далее.

Делали концепцию еще в «Краснодаре», начиная со всех видов деятельности для футболистов, как поступать в той или иной ситуации. Называется «Правильный и быстрый футбол». Правильный – главная задача забить в чужие ворота. Смещение зон: давно придумано не нами, Михелс, Лобановский. Ты ищешь пространство: на позиции левого хавбека можешь идти в зону инсайдную, внутрь уйти, сюда уйти. Концептуальные вещи, которые надо много тренировать.

Чем отличаются топ-тренеры? Они тренируют. И Гвардиола показывает. То же самое делаем и мы: есть специальный набор видов деятельности, которые мы воплощаем в тренировочном процессе. Говорить просто «ты должен так играть» – ничего не даст. Это отличие между топ-тренерами и другими, – сказал Сергей Ташуев.