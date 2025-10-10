Изак Аджар: «Хэмилтон никогда не выигрывал титулы за счет грязной борьбы»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар сообщил, что ориентируется на любимого гонщика детства – Льюиса Хэмилтона из «Феррари».
«Хэмилтон никогда не выигрывал титулы [за счет грязной борьбы], всегда сражался мано а мано. Он очень и очень честный.
Является ли Льюис примером для подражания? В «Ф-1» – да. Он и Айртон Сенна. Если кто-то и заслужил свое место на решетке, выложившись по полной, то это Хэмилтон. Все знают о его невероятно вдохновляющей истории. Более того, он отличный человек», – заявил француз в беседе с Clique.
Изак признался, что совместная игра с Льюисом в «Уно» не помешает ему жестко бороться с семикратным чемпионом на трассе:
«Конечно, есть разница в возрасте, он на 20 лет старше меня, и я не могу говорить ему: «Эй, дружище» и все такое. Есть своего рода барьер. Но, думаю, для него это здорово – то, что есть молодой пилот, фанат, который хочет провести с ним время.
Повлияет ли это на борьбу? Нет, тем более на трассе. Ничего такого. Если мы окажемся рядом, я буду сражаться жестко – из уважения».
