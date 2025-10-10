Разин и Исаков пообщались и пожали руки после матча «Металлурга» с «Торпедо»: «Максимальное уважение друг к другу от главных тренеров!»

Андрей Разин и Алексей Исаков пожали друг другу руки после матча Fonbet КХЛ.

Сегодня «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 4:1.

После игры главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и возглавляющий «Торпедо» Алексей Исаков пообщались и пожали руки.

«Соперники – но только на льду! Максимальное уважение друг к другу от главных тренеров!» – говорится в сообщении «Металлурга», выложившего ролик с тренерами.

Напомним, после прошлого матча команд 7 октября Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.

Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Все было в разговорном тоне. Хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»

Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»

«Вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил?» Разин устроил стычку с тренером «Торпедо»