В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что страна поддерживает идею о глобальном перемирии на время проведения зимних Олимпийских игр.
«Мы поддерживаем такой призыв», – передает слова Тихого «РБК-Украина».
Спикер МИД добавил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас.
Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
