«Моуринью сказал, что я дерьмо. Мое терпение закончилось: «Это ты огромное дерьмо». Потом Жозе каждый вечер писал: «Мики, уйди, пожалуйста». Мхитарян о работе с тренером в «МЮ»

Генрих Мхитарян рассказал о напряженных отношениях с Жозе Моуринью.

Полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед » с 2016 по 2018 год. Португалец тогда тренировал английский клуб.

«Я сказал ему: «Ты критикуешь меня уже полтора года, с тех пор, как я перешел в «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью сказал мне, что я дерьмо. И у меня закончилось терпение, я сказал: «Ты – дерьмо. Огромное дерьмо». Моуринью ответил: «Убирайся отсюда, я больше не хочу тебя видеть».

Во время тренировок тренер ничего мне не говорил, хранил молчание, но каждый вечер присылал мне сообщение в WhatsApp: «Мики, уйди, пожалуйста».

Ситуация стала абсурдной. Я каждый раз отвечал одинаково: «Уйду, если найду подходящую команду, иначе подожду лета».

Ближе к середине января текст [сообщения] немного изменился: «Мики, уйди, пожалуйста, так я смогу заполучить Алексиса Санчеса », – написал выступающий за «Интер » Генрих Мхитарян в автобиографии.