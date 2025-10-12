Ибрагимович о детях: «Их отец творил историю. Я защитил их фамилией жены, чтобы было меньше напряжения. Чего бы они ни добились, должно быть их заслугой»
Златан Ибрагимович рассказал о своих детях.
«Мои дети? Их отец творил историю. Для них это нелегко, потому что из-за меня их уже оценивают. Я советовал им не играть в футбол, но все пошло не так (смеется). Я защитил их обоих фамилией жены, чтобы было меньше напряжения и больше приватности.
Чего бы они ни добились, должно быть их заслугой, наградой за их работу и принесенные ими жертвы. Все, что они делают, должно быть заслуженно, а не благодаря тому, что у них фамилия Ибрагимович», – сказал советник владельцев «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
