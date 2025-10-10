Гасилин про игру России: «12 минут не могли выйти со своей половины поля – об этом нужно говорить. Много индивидуальных ошибок в обороне. Но обыграли 21‑ю команду рейтинга ФИФА»
Алексей Гасилин выявил недостатки в игре России против Ирана (2:1).
«Как и сказал главный тренер, игра понравилась отрезками.
Я не понимаю начало матча: в течение 12 минут мы не могли выйти со своей половины поля, и об этом нужно говорить.
При этом стоит отметить, что «Волгоград-Арена» установила свой рекорд посещаемости, хотя ранее принимала матчи чемпионата мира. Мы обыграли сборную, которая занимает 21‑е место в рейтинге ФИФА.
Что касается самой игры – отрезками очень понравилось, но при этом допустили много индивидуальных ошибок в обороне», – отметил экс-форвард «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
