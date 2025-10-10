Кузнецов оформил ассист в дебютном матче за «Металлург». 18-летний Михаил Федоров забил «Торпедо» с паса Евгения
Евгений Кузнецов сделал результативную передачу в дебютном матче за «Металлург».
Команда под руководством Андрея Разина принимает «Торпедо» (1:1, второй период) в матче Fonbet КХЛ.
На 23-й минуте 18-летний форвард «Металлурга» Михаил Федоров забросил шайбу в ворота Дениса Костина после паса от Евгения Кузнецова, который сегодня дебютировал за магнитогорцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
