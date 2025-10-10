Кузнецов оформил ассист в дебютном матче за «Металлург». 18-летний Михаил Федоров забил «Торпедо» с паса Евгения

Евгений Кузнецов сделал результативную передачу в дебютном матче за «Металлург».

Команда под руководством Андрея Разина принимает «Торпедо » (1:1 , второй период) в матче Fonbet КХЛ.

На 23-й минуте 18-летний форвард «Металлурга » Михаил Федоров забросил шайбу в ворота Дениса Костина после паса от Евгения Кузнецова , который сегодня дебютировал за магнитогорцев.