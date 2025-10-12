Экс-врач «Спартака» Лю: «Станковича уже давно надо было менять, не подходит он. Если войдут в шестерку, уже слава богу»

Лю Хуншэнь считает, что «Спартак» должен уволить Деяна Станковича с поста тренера.

После 11 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

– Команда выступает не очень хорошо. Состав часто меняется. Это проблема. Поэтому нет командного духа. Ребята выходят на поле, хотят победить, но не получается.

– Можете сравнить физические кондиции футболистов сейчас и времен того «Спартака», в котором работали вы?

– Сейчас физики не хватает. В первом тайме ребята играют хорошо, во втором – плохо. Команда выступает нестабильно. В этом чемпионе она вряд ли станет чемпионом. Если войдет в первую шестерку, уже слава богу.

– Станковича надо менять?

– Уже давно надо было это сделать. Не подходит он «Спартаку».

– Кто из игроков красно-белых вам сейчас нравится?

– Наверное, такого нет. Хотя новичок Жедсон неплохо себя показывает. В целом ребята хорошие, но нет игры, – сказал бывший врач «Спартака ».