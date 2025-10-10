8

Воробьев впервые забил за сборную России – в 3-м матче

Дмитрий Воробьев забил дебютный гол в составе сборной России.

Нападающий открыл счет на 22-й минуте BetBoom товарищеской игры с Ираном. Ассистировал ему Антон Миранчук.

Представляющий «Локомотив» футболист проводит 3-ю игру в составе национальной команды. Прежде отличиться результативными действиями ему не удавалось.

Подробно со статистикой 27-летнего Воробьева можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
