Воробьев впервые забил за сборную России – в 3-м матче

Дмитрий Воробьев забил дебютный гол в составе сборной России.

Нападающий открыл счет на 22-й минуте BetBoom товарищеской игры с Ираном. Ассистировал ему Антон Миранчук .

Представляющий «Локомотив » футболист проводит 3-ю игру в составе национальной команды. Прежде отличиться результативными действиями ему не удавалось.

Подробно со статистикой 27-летнего Воробьева можно ознакомиться здесь .