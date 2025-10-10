Воробьев впервые забил за сборную России – в 3-м матче
Дмитрий Воробьев забил дебютный гол в составе сборной России.
Нападающий открыл счет на 22-й минуте BetBoom товарищеской игры с Ираном. Ассистировал ему Антон Миранчук.
Представляющий «Локомотив» футболист проводит 3-ю игру в составе национальной команды. Прежде отличиться результативными действиями ему не удавалось.
Подробно со статистикой 27-летнего Воробьева можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
