  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Холанд разгромил Израиль, проблемный матч Сербии и Албании, двоюродные братья в финале «Мастерса», прощальный матч Глушакова, экс-тренер «Монако» отказал «Спартаку» и другие новости
0

Холанд разгромил Израиль, проблемный матч Сербии и Албании, двоюродные братья в финале «Мастерса», прощальный матч Глушакова, экс-тренер «Монако» отказал «Спартаку» и другие новости

1. В квалификации ЧМ-2026 Португалия одолела Ирландию (1:0), несмотря на незабитый Роналду пенальти, Испания обыграла Грузию (2:0), Италия победила Эстонию (3:1) Турция разгромила Болгарию (6:1). Норвегия забила пять голов Израилю и продлила серию побед, Холанд оформил хет-трик.

Перед матчем Норвегии и Израиля прошла пропалестинская демонстрация – было больше тысячи участников. Флаг Израиля сожгли у стадиона, полиция применила слезоточивый газ. Во время игры Сербия – Албания (0:1) тоже было неспокойно: Манай показал албанского орла после гола, сербские фанаты освистали гимн соперника и скандировали «Косово – это Сербия», чем вызвали недовольстово в Косове.

2. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Миннесоту» (7:4), Марченко сделал хет-трик и стал 1-й звездой, у Капризова 2+1 при 11 бросках (личный рекорд в лиге) и полезности «минус 3». «Тампа» проиграла «Нью-Джерси» (3:5), Грицюк набрал 0+2 – первые очки в лиге, Василевский пропустил 5 шайб, Кучеров без очков и с «минус 3». «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (4:2), Овечкин набрал первое очко в сезоне за передачу. Все результаты дня – здесь

3.В FONBET КХЛ «Шанхай» победил «Динамо» Минск и вышел на второе место в Западной конференции, «Трактор» обыграл «Локомотив».

4. 30-летний Артур Риндеркнеш победил Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае и сыграет с двоюродным братом Валентином Вашеро, 204-й ракеткой мира. Вашеро обыграл Джоковича и стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса».

5. Экс-тренер «Монако» Клеман отказал «Спартаку». Руководство клуба предпочитает назначить Ивича, спортивный директор Кахигао – за экс-тренера «Алавеса» Гарсию.

6. Состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский сыграли.

7. Единая лига ВТБ. 16+15 Бингэма помогли УНИКСу победить «Уралмаш», «Бетсити Парма» разгромила «Самару».

8. УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках.

9. Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта: «Цель – чтобы массовый спорт стал частью культурного кода России».

10. 16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб.

11. Глейзеры могут продать весь «МЮ», если поступит подходящее предложение – свыше 33 долларов за акцию.

12. Чемпионат России по регби. «Локомотив» обыграл «Славу» в матче за 5-е место, «ВВА-Подмосковье» победило «Металлург».

13. «Аль-Ахли» готов заплатить «Реалу» 300 млн фунтов за Винисиуса, утверждает indykaila News.

Цитаты дня.

Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»

Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»

Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»

Александр Жулин: «Сравниться с популярностью футбола в России не может ничто – ни хоккей, ни фигурное катание. Я и сам футбол обожаю»

Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»

Как вам дерби?24152 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атлантой» и лидирует с 26 голами в гонке бомбардиров МЛС
13сегодня, 01:46
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука
21сегодня, 01:34
«Торпедо» опустилось на последнее место в Первой лиге. У команды 8 поражений и 4 ничьих в 14 матчах
6сегодня, 00:36Видео
Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи
18вчера, 22:20
Ибрагимович о Модриче: «Лука не играет в футбол, он и есть сам футбол. Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он выступает так уже 20 лет»
12вчера, 22:00
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 22:00Тесты и игры
Федерация футбола Косова пожалуется в УЕФА из-за скандирований сербов «Косово – это Сербия» во время матча: «Поздравляем Албанию с заслуженной победой»
36вчера, 21:45
Фанаты Сербии скандировали «Косово – это Сербия» на матче с Албанией
58вчера, 21:01
Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей
63вчера, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Гвардиола абсолютно поменял ментальность «Сити». Клуб стал совсем другим». Божинов о «горожанах»
15 минут назад
Парфенов о 18-м месте «Торпедо»: «Задача — достать из игроков максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты стали лучше»
31 минуту назад
Хавбек Эстонии Саппинен о голе после ошибки Доннаруммы: «Всегда надо идти до конца – все люди, все ошибаются»
49 минут назад
Товарищеский матч. Гол Диаса и 2 ассиста Хамеса помогли Колумбии разгромить Мексику
3сегодня, 03:14
Тренер Грузии Саньоль о 0:2: «Испания словно с другой планеты. Можно сказать, нам еще повезло»
сегодня, 02:00
Джеррард отказался вновь возглавить «Рейнджерс». Тренер пока не планирует возвращаться к работе
сегодня, 01:31
Шабаров о 0:2 с Беларусью U21: «Россия в атаке сыграла слабо. Были моменты, но не смогли главное — забить»
сегодня, 01:16
Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»
12вчера, 22:02
Мартинес про гол Невеша Ирландии на 91-й: «Сила Жоты с нами, он вдохновляет нас и помогает осуществить мечту. Это была тяжелая, но заслуженная победа»
8вчера, 21:39
Салемакерс травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Северной Македонией. Бельгиец не сыграет с Уэльсом и, возможно, в ближайших матчах «Милана»
1вчера, 21:25