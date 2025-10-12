Холанд разгромил Израиль, проблемный матч Сербии и Албании, двоюродные братья в финале «Мастерса», прощальный матч Глушакова, экс-тренер «Монако» отказал «Спартаку» и другие новости

1. В квалификации ЧМ-2026 Португалия одолела Ирландию (1:0), несмотря на незабитый Роналду пенальти, Испания обыграла Грузию (2:0), Италия победила Эстонию (3:1) Турция разгромила Болгарию (6:1). Норвегия забила пять голов Израилю и продлила серию побед , Холанд оформил хет-трик .

Перед матчем Норвегии и Израиля прошла пропалестинская демонстрация – было больше тысячи участников. Флаг Израиля сожгли у стадиона, полиция применила слезоточивый газ. Во время игры Сербия – Албания (0:1) тоже было неспокойно: Манай показал албанского орла после гола, сербские фанаты освистали гимн соперника и скандировали «Косово – это Сербия», чем вызвали недовольстово в Косове.

2. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Миннесоту» (7:4), Марченко сделал хет-трик и стал 1-й звездой, у Капризова 2+1 при 11 бросках (личный рекорд в лиге) и полезности «минус 3». «Тампа» проиграла «Нью-Джерси» (3:5), Грицюк набрал 0+2 – первые очки в лиге, Василевский пропустил 5 шайб , Кучеров без очков и с «минус 3» . «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (4:2), Овечкин набрал первое очко в сезоне за передачу. Все результаты дня – здесь .

3.В FONBET КХЛ «Шанхай» победил «Динамо» Минск и вышел на второе место в Западной конференции, «Трактор» обыграл «Локомотив».

4. 30-летний Артур Риндеркнеш победил Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае и сыграет с двоюродным братом Валентином Вашеро, 204-й ракеткой мира. Вашеро обыграл Джоковича и стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса».

5. Экс-тренер «Монако» Клеман отказал «Спартаку». Руководство клуба предпочитает назначить Ивича, спортивный директор Кахигао – за экс-тренера «Алавеса» Гарсию.

6. Состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский сыграли.

7. Единая лига ВТБ. 16+15 Бингэма помогли УНИКСу победить «Уралмаш», «Бетсити Парма» разгромила «Самару».

8. УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках.

9. Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта: «Цель – чтобы массовый спорт стал частью культурного кода России».

10. 16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб.

11. Глейзеры могут продать весь «МЮ», если поступит подходящее предложение – свыше 33 долларов за акцию.

12. Чемпионат России по регби. «Локомотив» обыграл «Славу» в матче за 5-е место, «ВВА-Подмосковье» победило «Металлург».

13. «Аль-Ахли» готов заплатить «Реалу» 300 млн фунтов за Винисиуса, утверждает indykaila News.

Цитаты дня.

Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»

Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»

Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»

Александр Жулин: «Сравниться с популярностью футбола в России не может ничто – ни хоккей, ни фигурное катание. Я и сам футбол обожаю»

Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»