«Интер» не будет форсировать восстановление Тюрама. Форвард может вернуться к матчу с «Наполи»
«Интер» не планирует форсировать восстановление Маркуса Тюрама от травмы.
Форвард получил повреждение задней поверхности бедра 30 сентября в матче Лиги чемпионов со «Славией» (3:0).
Ожидается, что Тюрам пропустит ближайшие две игры – с «Ромой» в Серии А и «Юнионом» в Лиге чемпионов с тем, чтобы вернуться в строй к важному матчу с «Наполи», который пройдет 25 октября.
Вдобавок в «Интере» довольны игрой молодых нападающих Анжа-Йоана Бонни и Франческо Эспозито, забивших в чемпионате Италии 3 гола на двоих.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
