  • «Торпедо» опустилось на последнее место в Первой лиге. У команды 8 поражений и 4 ничьих в 14 матчах
«Торпедо» опустилось на последнее место в Первой лиге. У команды 8 поражений и 4 ничьих в 14 матчах

Торпедовцы сыграли 2:2 с «Арсеналом» и стали последними в Лиге Pari.

В 14-м туре «Торпедо» потеряло очки в Туле: москвичи вели 1:0, пропустили два мяча и отыгрались на 63-й минуте.

Таким образом, торпедовцы сыграли вничью 4-й раз в сезоне, при этом у них 8 поражений и 2 победы.

Тур «Торпедо» завершит на последнем месте, их опередила «Чайка» благодаря победе над «Нефтехимиком». Тоже 10 очков набрал саратовский «Сокол», вырвавший ничью у «Уфы», у «Чайки» теперь на 1 балл больше – эти 3 команды составляют зону вылета.

