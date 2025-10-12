«Торпедо» опустилось на последнее место в Первой лиге. У команды 8 поражений и 4 ничьих в 14 матчах
Торпедовцы сыграли 2:2 с «Арсеналом» и стали последними в Лиге Pari.
В 14-м туре «Торпедо» потеряло очки в Туле: москвичи вели 1:0, пропустили два мяча и отыгрались на 63-й минуте.
Таким образом, торпедовцы сыграли вничью 4-й раз в сезоне, при этом у них 8 поражений и 2 победы.
Тур «Торпедо» завершит на последнем месте, их опередила «Чайка» благодаря победе над «Нефтехимиком». Тоже 10 очков набрал саратовский «Сокол», вырвавший ничью у «Уфы», у «Чайки» теперь на 1 балл больше – эти 3 команды составляют зону вылета.
