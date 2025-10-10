  • Спортс
  • Мишель Платини: «ВАР бы никогда не появился, будь я президентом ФИФА. Оставил бы его только для офсайда. Нужно оставить футбол человеческим»
10

Мишель Платини: «ВАР бы никогда не появился, будь я президентом ФИФА. Оставил бы его только для офсайда. Нужно оставить футбол человеческим»

Мишель Платини заявил, что не ввел бы ВАР, если бы был президентом ФИФА.

«ВАР бы никогда не появился, будь я президентом ФИФА. Нужно оставить футбол человеческим.

Я бы оставил ВАР только для определения офсайда. Все остальное – интерпретация.

Поэтому мы должны позволить судьям интерпретировать матч в соответствии с правилами футбола», – сказал бывший президент УЕФА Мишель Платини.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport Mediaset
